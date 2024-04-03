فياض للـLBCI: الفاتورة الكهربائية تتضمن رقمين الاول بالدولار والثاني هو المرادف للدولار باللبناني وفق السعر المحدد من مصرف لبنان

فياض للـLBCI: مؤسسة كهرباء لبنان عملت على زيادة التغذية الكهربائية لساعتين تقريبا عن المخارج التي تم نزع التعديات عنها وتُجبى 90% من الساعات التي تتم فوترتها على كافة الاراضي اللبنانية

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