الحرس الثوري الإيراني: جبهة المقاومة ستقومُ بواجبها...

أعلنَ المتحدثُ باسم الحرس الثوري الإيراني، أنّنا سنشهدُ قريباً المزيدَ من الهجماتِ القاتلةِ ضد إسرائيل، مُشيراً إلى انّ "جبهةَ المقاومة" ستقومُ بواجبِها.