الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نطالب إخواننا العرب بأن يعاملوننا كما يعاملون إسرائيل لأن كل ما تحتاجه يأتي إليها من الدول التي تمنع عنا كل شيء

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