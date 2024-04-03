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24
o
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o
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24
o
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o
البقاع
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الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نطالب إخواننا العرب بأن يعاملوننا كما يعاملون إسرائيل لأن كل ما تحتاجه يأتي إليها من الدول التي تمنع عنا كل شيء
آخر الأخبار
2024-04-03 | 09:23
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الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نطالب إخواننا العرب بأن يعاملوننا كما يعاملون إسرائيل لأن كل ما تحتاجه يأتي إليها من الدول التي تمنع عنا كل شيء
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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