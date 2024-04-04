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أسامة حمدان: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار رغم المرونة التي تبديها حماس

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2024-04-04 | 09:21
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أسامة حمدان: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار رغم المرونة التي تبديها حماس
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أسامة حمدان: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار رغم المرونة التي تبديها حماس

 
 
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