الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتنياهو: إسرائيل يمكنها الدفاع عن نفسها وسنتصرف وفقا لمبدأ إيذاء كل من يؤذينا

آخر الأخبار
2024-04-04 | 13:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نتنياهو: إسرائيل يمكنها الدفاع عن نفسها وسنتصرف وفقا لمبدأ إيذاء كل من يؤذينا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نتنياهو: إسرائيل يمكنها الدفاع عن نفسها وسنتصرف وفقا لمبدأ إيذاء كل من يؤذينا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

إسرائيل

يمكنها

الدفاع

نفسها

وسنتصرف

لمبدأ

إيذاء

يؤذينا

LBCI التالي
جروشكو: العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسيّ تتدهور بشكل متوقع ومتعمد
طقس مستقر لغاية الجمعة...
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:41

البيت الأبيض يدعو إلى زيادة "هائلة" في المساعدات لغزة

LBCI
آخر الأخبار
14:30

البيت الأبيض: تقديم المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ليس مرتبطا بالصراع مع حماس

LBCI
منوعات
14:25

عروس ترفض ارتداء فستان زفاف من تصميم أختها... ماذا حصل؟

LBCI
أخبار دولية
14:24

بايدن يبلغ نتنياهو بأن الدعم الأميركي للحرب في غزة يعتمد على حماية المدنيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:41

البيت الأبيض يدعو إلى زيادة "هائلة" في المساعدات لغزة

LBCI
آخر الأخبار
14:30

البيت الأبيض: تقديم المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ليس مرتبطا بالصراع مع حماس

LBCI
منوعات
14:25

عروس ترفض ارتداء فستان زفاف من تصميم أختها... ماذا حصل؟

LBCI
أخبار دولية
14:24

بايدن يبلغ نتنياهو بأن الدعم الأميركي للحرب في غزة يعتمد على حماية المدنيين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-07

مشهد غير مألوف: انتشار الثعالب في أنحاء هذه المدينة... وسكانها يرفعون الصوت! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-03-22

الخارجية الأميركية: بلينكن أكد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين في غزة

LBCI
منوعات
2024-01-01

إلى مواليد برج الأسد: "سنة المواجهات والانقلابات المصيرية" مع ماغي فرح (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2023-09-13

وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق إلى الصيفي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو

LBCI
أخبار لبنان
13:39

محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لبنان يناشد سفراء الدول المانحة مساعدته لمواجهة تداعيات الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024

LBCI
أخبار لبنان
11:37

المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
07:47

قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات

LBCI
أخبار لبنان
07:58

الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية

LBCI
اقتصاد
08:19

بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص

LBCI
أخبار لبنان
11:37

المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024

LBCI
فنّ
06:01

الموت يفجع ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق

LBCI
فنّ
09:58

أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!

LBCI
منوعات
07:36

اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!

LBCI
منوعات
16:11

أنجبت طفلتها ثم دفنتها في حديقة وهي حية... آثار الدماء كشفت الحقيقة ومصير الطفلة صادم: "انها أعجوبة"!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More