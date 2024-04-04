بلينكن: على الرغم من الخطوات المهمة التي اتخذتها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة إلا أن النتائج على الأرض غير كافية وغير مقبولة على الإطلاق

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