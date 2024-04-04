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الجزيرة: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقرر تنحية قائد هيئة لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال الإغاثة

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2024-04-04 | 17:21
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الجزيرة: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقرر تنحية قائد هيئة لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال الإغاثة
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الجزيرة: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقرر تنحية قائد هيئة لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال الإغاثة

 
 
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