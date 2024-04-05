البرغوتي للـLBCI: حماس خسرت شهداء وجزءًا كبيرًا من بنيتها لكن في المقابل ازدادت شعبيتها والمنحى الشعبيّ الفلسطينيّ هو نحو قوى المقاومة لكنّ المخرج في فلسطين هو في الوحدة الوطنية وحكومة تمثّل الجميع

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