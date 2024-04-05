مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعليقا على الغارة الإسرائيلية على موظفي وورلد سنترال كيتشن في غزة: مهاجمة الأشخاص أو المواد المستخدمة في المساعدات الإنسانية قد يصل إلى حد جريمة حرب

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