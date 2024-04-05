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وورلد سنترال كيتشن تطالب بأن تحقق لجنة مستقلة في مقتل موظفي المنظمة وتقول إن الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يحقق بنفسه بشكل موثوق فيه
آخر الأخبار
2024-04-05 | 07:26
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وورلد سنترال كيتشن تطالب بأن تحقق لجنة مستقلة في مقتل موظفي المنظمة وتقول إن الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يحقق بنفسه بشكل موثوق فيه
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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