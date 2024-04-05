3 قتلى و13 جريحا في ضربة روسية على زابوريجيا الأوكرانية

قتل ثلاثة اشخاص على الأقل واصيب 13 آخرون الجمعة في ضربة صاروخية روسية على مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفق ما اعلن حاكم المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.



وكتب ايفان فيدوروف على تلغرام "مقتل ثلاثة اشخاص"، موضحا أن أربعة من المصابين ال13 في حالة خطيرة. وافادت الشرطة أن روسيا اطلقت بعد ظهر الجمعة خمسة صواريخ على المدينة.