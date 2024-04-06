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رئيس أركان الجيش الإيراني: الهجوم على قنصليتنا في دمشق خطوة مجنونة والولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة

آخر الأخبار
2024-04-06 | 02:28
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رئيس أركان الجيش الإيراني: الهجوم على قنصليتنا في دمشق خطوة مجنونة والولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة
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رئيس أركان الجيش الإيراني: الهجوم على قنصليتنا في دمشق خطوة مجنونة والولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة

 
 
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