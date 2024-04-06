مصدر قيادي في حماس للجزيرة: هنية أكد للوسطاء أن أي جولة تفاوض يجب أن تبدأ على قاعدة وقف إطلاق النار الدائم

فتحت درج ملابسها الداخلية وعثرت على "العائلة" بداخله... كلابها الهائجة أدت الى الاكتشاف الصادم! (صورة)

فتحت درج ملابسها الداخلية وعثرت على "العائلة" بداخله... كلابها الهائجة أدت الى الاكتشاف الصادم! (صورة)

مصدر قيادي في حماس للجزيرة: وفد من حماس يتوجه غدًا إلى القاهرة بعد دعوة مصرية لبحث تطورات إتفاق وقف إطلاق النار