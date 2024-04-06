المقاومة الإسلامية: استهداف ‌‏‌‌‌‌‌موقع المالكية بصاروخ بركان ‌‏واصابته إصابة دقيقة

خاف من إصابته بسكتة دماغية فذهب الى المستشفى... سمم نفسه عن طريق الخطأ والسبب: عرق السوس؟!

خاف من إصابته بسكتة دماغية فذهب الى المستشفى... سمم نفسه عن طريق الخطأ والسبب: عرق السوس؟!

التحكم المروري: إعادة فتح طريق عام كفردبيان - حدث بعلبك من قبل المعنيين أمام كل المركبات