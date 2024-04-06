مريضة بحاجة إلى دم من فئة A+ في مستشفى الجعيتاوي شرط ألّا يكون المتبرّع ملقّحًا بلَقاح كورونا… للتبرّع الاتصال على الرقم 70521250 أو التوجّه نحو المستشفى قبل الثلاثاء ٩ نيسان الجاري من الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً

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