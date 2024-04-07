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متن
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o
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o
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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع لحزب الله ردا على إسقاط مسيرة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية
آخر الأخبار
2024-04-07 | 01:00
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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع لحزب الله ردا على إسقاط مسيرة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية
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