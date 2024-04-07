في مستشفى الجعيتاوي... حاجة ماسة إلى 4 وحدات دم من فئة O+ و2 بلاكيت من أي فئة. للتبرع، الرجاء الإتصال على: 70434020 أو 03140938

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