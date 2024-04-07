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غارة على كفركلا استهدفت حيا سكنيا ودمرت عددا من المنازل (صورة)

آخر الأخبار
2024-04-07 | 11:06
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غارة على كفركلا استهدفت حيا سكنيا ودمرت عددا من المنازل (صورة)
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غارة على كفركلا استهدفت حيا سكنيا ودمرت عددا من المنازل (صورة)

 
 
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