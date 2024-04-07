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المقاومة الإسلامية: نفذنا هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على تجمع مُستحدث لجنود العدو خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا
آخر الأخبار
2024-04-07 | 11:07
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المقاومة الإسلامية: نفذنا هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على تجمع مُستحدث لجنود العدو خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا
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