طفلة في مركز سرطان الأطفال بحاجة إلى بلاكيت دم... للتبرع الرجاء التوجه إلى بنك الدم في المبنى الرئيسيّ لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت قبل الساعة الثانية من بعد الظهر أو التواصل على الرقم 03951037

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