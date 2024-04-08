النائب غادة أيوب للـLBCI: أحد المشاركين الفعليين بعملية خطف باسكال سليمان أصبح بقبضة الجيش ويبدو ان الاتجاه الذي سلكته السيارة التي قامت بالعملية كان من البترون الى الشمال فالحدود

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