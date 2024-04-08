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التحكم المروري: أوتوستراد جبيل مقطوع بالإتجاهين والطريق البحرية سالكة وحركة المرور كثيفة في المحلة

آخر الأخبار
2024-04-08 | 03:14
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التحكم المروري: أوتوستراد جبيل مقطوع بالإتجاهين والطريق البحرية سالكة وحركة المرور كثيفة في المحلة
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التحكم المروري: أوتوستراد جبيل مقطوع بالإتجاهين والطريق البحرية سالكة وحركة المرور كثيفة في المحلة

 
 
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