النائب غادة أيوب للـLBCI: اصابع الاتهام توجّه الى السلاح المتفلت في العمليات التي يقوم بها "حزب الله" والاستقواء الذي يتعاطى به مع شركائه في الوطن وبانفراده في قرار الحرب في لبنان

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