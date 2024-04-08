النائب غادة أيوب للـLBCI: في خطاب نصرالله الاخير ذكر لبنان 3 مرات فقط بينما ارتكز كلامه على مصلحة ايران وافتخاره بارتباطه بها

التالي

النائب غادة أيوب للـLBCI: معلوماتي تقول ان "حزب الله" ضمنيًا لا يريد حربًا ولكن في الوقت عينه لا يريد أن يخسر أمام بيئته لذا خرج بهذا الخطاب بعد أن خسر الغطاء المسيحي من "التيار" والغطاء الوطني الذي كان يلتف حول المقاومة