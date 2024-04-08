النائب غادة أيوب للـLBCI: لا نستطيع تحصين الجيش الا من خلال انتخاب رئيس وحكومة

التالي

النائبة غادة أيوب للـLBCI: يجب الا نسمي النزوح السوري "نزوحًا" أو "لجوءًا" بل يجب أن نمسيه "وجودًا سوريًا" وهو غير شرعيّ انتفت اسبابه في الدولة اللبنانية وعلى الامن العام والجيش ترحيلهم