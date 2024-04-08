النائبة غادة أيوب للـLBCI: يجب الا نسمي النزوح السوري "نزوحًا" أو "لجوءًا" بل يجب أن نمسيه "وجودًا سوريًا" وهو غير شرعيّ انتفت اسبابه في الدولة اللبنانية وعلى الامن العام والجيش ترحيلهم

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