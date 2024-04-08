نائب وزير النفط: العراق يكمل المرحلة الأولى من إصلاح خط أنابيب تصدير النفط إلى تركيا

الجيش أوقف سيارة استُخدمت في خطف سليمان

الجيش أوقف سيارة استُخدمت في خطف سليمان

رئيس الوزراء الأستراليّ: إسرائيل لم تقدّم بعد تفسيرًا مرضيًا لمقتل سبعة من موظفي الإغاثة