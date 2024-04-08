نصرالله: وجود المستشارين العسكريين في القنصلية الإيرانية في دمشق أمر طبيعي واستهدافهم هو أعلى إعتداء "إسرائيلي" من نوعه في سوريا منذ سنوات

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