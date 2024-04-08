مصادر القوات اللبنانية لـ"المركزية": قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة وسنتابع المسألة ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز

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