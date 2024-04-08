فتح اوتوستراد جبيل بالاتجاهين

نائب وزير النفط: العراق يكمل المرحلة الأولى من إصلاح خط أنابيب تصدير النفط إلى تركيا

نائب وزير النفط: العراق يكمل المرحلة الأولى من إصلاح خط أنابيب تصدير النفط إلى تركيا

رئيس الوزراء الأستراليّ: إسرائيل لم تقدّم بعد تفسيرًا مرضيًا لمقتل سبعة من موظفي الإغاثة