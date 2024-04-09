النائب جورج عقيص للـLBCI: زوجة باسكال سليمان مُقاوِمة ولا كلام بعد كلامها أمس ولم تعبّر عن أي ثأر أو انتقام بل اكدت أننا ابناء الرجاء والقيامة

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