عقيص للـLBCI: نحذّر من قيام البعض بتصوير المعركة على انها "معركة مسيحيين وشيعة" بل معركة بين سياسة حزب الله وتغييبه للدولة ومصادرته لقرارها وبين السياديين

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عقيص للـLBCI: لم نسمّ أي جهة وقلنا "جريمة سياسية" ونحن نُهدَّد من قبل جهة صادر بحقها احكام دولية وتهدّد قضاة بقبعهم من مراكزهم وتتحكّم بالبلد وبقرار الحرب فيه