عقيص للـLBCI: لم نسمّ أي جهة وقلنا "جريمة سياسية" ونحن نُهدَّد من قبل جهة صادر بحقها احكام دولية وتهدّد قضاة بقبعهم من مراكزهم وتتحكّم بالبلد وبقرار الحرب فيه

عقيص للـLBCI: لدينا دَين "الحقيقة" بذمّة كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدعي عام التمييز وقائد الجيش ومدير مخابرات الجيش ولدينا ثقة بهم

عقيص للـLBCI: لدينا دَين "الحقيقة" بذمّة كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدعي عام التمييز وقائد الجيش ومدير مخابرات الجيش ولدينا ثقة بهم

عقيص للـLBCI: نحذّر من قيام البعض بتصوير المعركة على انها "معركة مسيحيين وشيعة" بل معركة بين سياسة حزب الله وتغييبه للدولة ومصادرته لقرارها وبين السياديين