عقيص للـLBCI: لم نسمّ أي جهة وقلنا "جريمة سياسية" ونحن نُهدَّد من قبل جهة صادر بحقها احكام دولية وتهدّد قضاة بقبعهم من مراكزهم وتتحكّم بالبلد وبقرار الحرب فيه

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بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
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عقيص للـLBCI: لم نسمّ أي جهة وقلنا "جريمة سياسية" ونحن نُهدَّد من قبل جهة صادر بحقها احكام دولية وتهدّد قضاة بقبعهم من مراكزهم وتتحكّم بالبلد وبقرار الحرب فيه
آخر الأخبار
2024-04-09 | 03:19
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عقيص للـLBCI: لم نسمّ أي جهة وقلنا "جريمة سياسية" ونحن نُهدَّد من قبل جهة صادر بحقها احكام دولية وتهدّد قضاة بقبعهم من مراكزهم وتتحكّم بالبلد وبقرار الحرب فيه
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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