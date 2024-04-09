عقيص للـLBCI: السلاح غير الشرعي استعمل مرات عديدة في الداخل اللبناني كما استعمل في السياسة ووُجّه للتعطيل وفُعّل للسيطرة على مناطق واخراجها من نطاق الدولة وحتى ان لم يتم استخدامه بالمباشر

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