مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: دعونا لا نقارن جريمة باسكال سليمان بغيرها وندعو المواطنين إلى الحفاظ على أمن البلد ويجب مضاعفة الاهتمام الامني في المناطق الحساسة وندعو للتحلي بالحكمة والروية بانتظار نتائج التحقيقات

وزير الداخلية: البلد لا يتحمل المشاكل والفتن وندعو اللبنانيين الى التعقل والإتكال على عمل الأجهزة الأمنية والقضاء

وزير الداخلية: البلد لا يتحمل المشاكل والفتن وندعو اللبنانيين الى التعقل والإتكال على عمل الأجهزة الأمنية والقضاء

مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: بأقل من 24 ساعة كانت خيوط جريمة قتل باسكال سليمان مكشوفة والتحقيقات بوشرت منذ اللحظات الاولى والاجهزة الامنية على تنسيق كامل