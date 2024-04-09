وزير الداخلية: البلد لا يتحمل المشاكل والفتن وندعو اللبنانيين الى التعقل والإتكال على عمل الأجهزة الأمنية والقضاء

وزير الداخلية: لن نقبل الا بأن تتم كشف خيوط جريمة قتل باسكال سليمان كاملة

وزير الداخلية: لن نقبل الا بأن تتم كشف خيوط جريمة قتل باسكال سليمان كاملة

مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: دعونا لا نقارن جريمة باسكال سليمان بغيرها وندعو المواطنين إلى الحفاظ على أمن البلد ويجب مضاعفة الاهتمام الامني في المناطق الحساسة وندعو للتحلي بالحكمة والروية بانتظار نتائج التحقيقات