مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: يجب الحد من الوجود السوري في لبنان وأكدنا للقوى الامنية ضرورة التشدد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين

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مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35% تقريباً ونؤكّد أنّ موضوع الوجود السوري بهذه الطريقة غير مقبول ولا يتحمّله لبنان وينبغي الحدّ منه