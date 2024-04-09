وزير الداخلية: أدعو المواطنيين الى الحفاظ على أمن البلد وأدعو القوى الأمنية الى الإنتباه على "المناطق الحاسسة" فهذه المناطق ينبغي أن يكون الإهتمام الأمني فيها مضاعفا

مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: موضوع إحالة قضيّة باسكال سليمان إلى المجلس العدلي يقرّره مجلس الوزراء وفقاً للأصول والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات

مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: موضوع إحالة قضيّة باسكال سليمان إلى المجلس العدلي يقرّره مجلس الوزراء وفقاً للأصول والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات

مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: أكّدنا على التشدّد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين وأشدّد على البلديات ضرورة التقيّد بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلّقة بوجود السوريين وعملهم