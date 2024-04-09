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19
o
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o
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o
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o
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وزير الداخلية: أدعو المواطنيين الى الحفاظ على أمن البلد وأدعو القوى الأمنية الى الإنتباه على "المناطق الحاسسة" فهذه المناطق ينبغي أن يكون الإهتمام الأمني فيها مضاعفا
آخر الأخبار
2024-04-09 | 06:47
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وزير الداخلية: أدعو المواطنيين الى الحفاظ على أمن البلد وأدعو القوى الأمنية الى الإنتباه على "المناطق الحاسسة" فهذه المناطق ينبغي أن يكون الإهتمام الأمني فيها مضاعفا
*
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