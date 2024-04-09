المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا شنوا هجوما ناريا على ‏تموضعٍ لجنود العدو الإسرائيلي ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف ما أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط ‏الجنود بين قتيل وجريح

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