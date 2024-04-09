باسيل: جريمة قتل باسكال سليمان هي عبرة لكي لا أقول هي إنذار لأنها أكبر بكثير فهي عبرة لكل من دافع عن دخول السوريين بدون أي قيد أو شرط ولكل من وقع على عريضة ضدي وضد التيار ولكل من صرح واعتدى علينا

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