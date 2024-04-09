باسيل: اذا كان القتل بدافع سياسي كلّنا مع الشهيد واهله وحزبه بغضّ النظر عن هوية القاتل، لكن اذا كان الدافع غير ذلك نبقى مع اهله وحزبه، لكن هل نشعل حرباً في البلد؟

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