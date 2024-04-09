باسيل: لا نريد ان تتوسّع الحرب ولكن الدفاع عن النفس هو حق مقدّس اذا هاجمتنا اسرائيل وشنّت الحرب علينا، وعندها دعم المقاومة واجب وطني فلا يحاول احد الاصطياد بالتباين القائم بيننا وبين حزب الله

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