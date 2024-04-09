بعد الكشف على جثمان باسكال سليمان في المستشفى العسكري ستنقله سيارة الصليب الأحمر إلى مستشفى المعونات في جبيل ليتم تسليمه إلى العائلة فيما بعد

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التحكم المروري: تصادم بين مركبات عدة ليلا على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا والأضرار مادية وتمت المعالجة ورفع آثار الحادث من قبل عناصر مفرزة سير بعبدا