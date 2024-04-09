سوليفان: الزيادة الكبيرة في المساعدات المقدمة إلى غزة أمر جيد لكن ليس بما فيه الكفاية

عقيص للـLBCI: لدينا دَين "الحقيقة" بذمّة كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدعي عام التمييز وقائد الجيش ومدير مخابرات الجيش ولدينا ثقة بهم

عقيص للـLBCI: لدينا دَين "الحقيقة" بذمّة كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدعي عام التمييز وقائد الجيش ومدير مخابرات الجيش ولدينا ثقة بهم

عقيص للـLBCI: لم نسمّ أي جهة وقلنا "جريمة سياسية" ونحن نُهدَّد من قبل جهة صادر بحقها احكام دولية وتهدّد قضاة بقبعهم من مراكزهم وتتحكّم بالبلد وبقرار الحرب فيه