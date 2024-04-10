الجزيرة عن يديعوت أحرونوت: ضباط في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن هزيمة حماس لن تتم قبل عام 2026 أو 2027 في أحسن الظروف

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