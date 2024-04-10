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إسماعيل هنية للجزيرة: دماء أبنائي ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الشهداء في غزة فكلهم أبنائي

آخر الأخبار
2024-04-10 | 11:17
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إسماعيل هنية للجزيرة: دماء أبنائي ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الشهداء في غزة فكلهم أبنائي
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إسماعيل هنية للجزيرة: دماء أبنائي ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الشهداء في غزة فكلهم أبنائي

 
 
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