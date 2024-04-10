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الجزيرة نقلًا عن القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أضاف 3 وزراء إلى فريق صنع القرار في الملف الإنسانيّ يعارضون فتح ميناء أسدود

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2024-04-10 | 17:19
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الجزيرة نقلًا عن القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أضاف 3 وزراء إلى فريق صنع القرار في الملف الإنسانيّ يعارضون فتح ميناء أسدود
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الجزيرة نقلًا عن القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أضاف 3 وزراء إلى فريق صنع القرار في الملف الإنسانيّ يعارضون فتح ميناء أسدود

 
 
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