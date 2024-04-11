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سي إن إن عن مسؤول أميركي: واشنطن حذرت طهران من شن هجوم محتمل على إسرائيل

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2024-04-11 | 05:41
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سي إن إن عن مسؤول أميركي: واشنطن حذرت طهران من شن هجوم محتمل على إسرائيل
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سي إن إن عن مسؤول أميركي: واشنطن حذرت طهران من شن هجوم محتمل على إسرائيل

 
 
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