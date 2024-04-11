الكرملين: على الجميع التحلي بضبط النفس لضمان عدم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط

تقنية مميزة لإدارة المشاعر تؤدي الى القضاء على الغضب بالكامل... إليكم التفاصيل!

تقنية مميزة لإدارة المشاعر تؤدي الى القضاء على الغضب بالكامل... إليكم التفاصيل!

بايدن في مؤتمر مع رئيس الوزراء الياباني: مشاريع تمتد من الصواريخ إلى الهبوط على سطح القمر