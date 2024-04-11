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الكرملين: على الجميع التحلي بضبط النفس لضمان عدم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2024-04-11 | 06:22
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الكرملين: على الجميع التحلي بضبط النفس لضمان عدم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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