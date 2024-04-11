شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تمدد الى السبت تعليق رحلاتها من وإلى طهران

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا اليوم، أنها مددت الى السبت على الأقل، قرار تعليق رحلاتها من وإلى طهران، في ظل التوترات المرتبطة بتهديد إيران بالرد على إسرائيل بعد اتهامها بقصف مبنى قنصليتها في دمشق.



وقالت الشركة الألمانية في بيان: "نظرا الى الوضع الراهن، وبعد تقييم دقيق، تعلّق لوفتهانزا رحلاتها من طهران وإليها حتى السبت 13 نيسان ضمناً".



وكانت الشركة أعلنت ليل الأربعاء تعليق رحلاتها حتى الخميس.